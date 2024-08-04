حسين:المنطقة تحت النار ونعمل على التهدئة

حسين:المنطقة تحت النار ونعمل على التهدئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، من الظروف الحالية التي يعيشها الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منطق الحرب هو المسيطر على المنطقة وفقدان أمنها يؤثر على الأمن والسلم العالمي، مشددا على أن الوضع بحاجة لجهد جماعي لإبعاد نار الحرب. وقال حسين في حديث صحفي : إن “عدة أجيال من أبناء العراق عانت من الحروب لذلك نحن نقف بالضد منها”، لافتا إلى، أن “الظروف والتهديدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى حرب”.وأضاف، أنه “إذا اندلعت حرب في المنطقة فهذا يعني فقدان الأمن والسلام فيها وهذا قد يؤثر على الأمن والسلام في العالم”، مبينا، أن “المنطقة تشهد أوضاعا خطرة وهي تحت النار”.وأشار إلى، “أننا نعمل جميعا على إبعاد خطر الحرب كون أمن العراق مرتبطا بأمن المنطقة”، مبينا، أن “المنطقة تعيش ظروفا قاسية ووضعا حرجا جدا ويسيطر عليها منطق الحرب بدلا من السلام”.وتابع، أن “الحكومة حاولت مرارا وما زالت تسعى لإبعاد نار الحرب والظروف حاليا أصبحت صعبة ونحن بحاجة إلى جهد جماعي لإبعاد نار الحرب عن المنطقة، وإذا اندلعت فستشمل العديد من الدول”.

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