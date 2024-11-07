حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب

حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تنفيذ مذكرة إلقاء القبض على الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لقتله قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس والتي صدرت بأمر رئيس السلطة القضائية فائق زيدان يوم 7/1/2021.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان : أن “رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2024، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين”.وأضاف أن “الطرفين بحثا متابعة وزارة الخارجية تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية العراقية التي وقعها مجلس القضاء الأعلى  خاصة مذكرة القاء القبض على ترامب.

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