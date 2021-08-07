حقوق الإسان في العراق:يجب حل البرلمان يوم 10 آب الحالي وفقاً للدستور

حقوق الإسان في العراق:يجب حل البرلمان يوم 10 آب الحالي وفقاً للدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم ، تفاصيل مادة دستورية توجب حل مجلس النواب الثلائاء المقبل.وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تغريدة له على منصة “تويتر”، إن “المادة ٦٤/ ثانيا من الدستور العراقي تنص على ان يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل”.واضاف انه “وبحسب هذه المادة واحتراماً للدستور يجب حل البرلمان في ١٠ اب الحالي، غير ذلك فإن وجود مقدمات غير دستورية للانتخابات تجعل النتيجة واضحة”.

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