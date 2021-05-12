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- شبكة اخبار العراق
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مسؤول سياسي: الأشيقر ينافس الاخرين على رئاسة الحكومة القادمة
الأمم المتحدة:حرية التعبير في الإقليم ” معدومة”
الاقتصاد النيابية:وزير التجارة غير خاضع للاستجواب لأنه من أتباع الحلبوسي
الأمن النيابية:س”نستضيف”العمليات المشتركة حول التوغل التركي في الأراضي العراقية
حقوق الإنسان:الاعتراف الاممي بجرائم داعش ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية
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- عربية ودولية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن أعنف الغارات على غزة
روحاني يشكر بايدن لدعمه النظام السياسي في إيران ورفع العقوبات عنها
البرلمان العربي يعلن عن إنعقاد مجلسه يوم الأربعاء المقبل لبحث الإنتهاك الإسرائيلي في القدس
الصحة العالمية:المتحور الهندي من كوفيد-19 أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 205 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الاقتصاد النيابية تدعو إلى دمج وزارات الصناعة والزراعة والتجارة تحت وزارة الاقتصاد
الاقتصاد النيابية:الحكومة قدمت طعنا بـ(5) مواد من قانون الموازنة
برلماني كردي:حكومة الإقليم ضحكت على الكاظمي وبرلمان بغداد وغادرت إتفاق قانون الموازنة!
حكومة الإقليم تقر قانون موازنتها السنوية بعد توقف ثمانية سنوات
الزراعة النيابية:صادرات تركيا للعراق نحو 80 مليار دولار سنوياً وتقطع مياه دجلة والفرات عنه والكاظمي على وضع “OFF”
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- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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