حكم القوي على الضعيف..رئيسي يطالب حكومة الكاظمي بتسديد ديون إيران

حكم القوي على الضعيف..رئيسي يطالب حكومة الكاظمي بتسديد ديون إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، امس الاحد، خلال لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التزام العراق بإيفاء ديونه المستحقة الى ايران.ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية الرسمية، عن رئيسي قوله ، ان “التعاون الاقتصادي الشامل بين طهران وبغداد، يصب في مصلحة الشعبين وتنمية المنطقة”، مطالبا العراق ان “يلتزم بديونه المستحقة قبال ايران”.واضاف ان “شعبي البلدين يتمتعان بقواسم مشتركة واسعة ومعمقة في مختلف المجالات الثقافية والدينية والتاريخية”، مبينا ان “الاواصر القائمة بين الشعبين الايراني والعراقي، تفوق الحدود الجغرافية واطر الجيرة، وليس هناك اي عنصر قادر على المساس بهذه العلاقات الوثيقة “.ولفت رئيسي بان “الطاقات المتوفرة في كلا البلدين تزيد كثيرا عن مستوى التعاون القائم بينها عقب تحديد هذه الفرص والطاقات حان الوقت لتنفيذ الاتفاقات الموقعة والتعامل الواسع الذي يخدم مصالح الشعبين والمنطقة جمعاء”.ونوه رئيسي، الى “ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي فيما يخص مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة”، مطالبا العراق ايضا “الالتزام بتعهداته فيما يخص ديونه المستحقة ازاء ايران”.واكد على “مواصلة التعاون في المجالات الستراتيجية بين طهران وبغداد؛ مصرحا ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم قيام العراق بدوره في المنطقة وتعمل على تعزيز الامن الاقليمي من خلال التركيز على ايران والعراق والدول المحيطة، ودون اي تدخل من جانب القوات الأجنبية”.

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