حكومة الإطار:العراق وسوريا حالة واحدة تحت الخيمة الإيرانية

حكومة الإطار:العراق وسوريا حالة واحدة تحت الخيمة الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أمس الجمعة، أمن بغداد ودمشق مرتبط بمصير واحد، وذلك خلال مؤتمر ثلاثي مشترك لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران حول التطورات في سوريا.وقال حسين في كلمة : إن “الاجتماع بيننا بحث الأوضاع في سوريا بصورة تفصيلية وتبعاته على الدول المجاورة ولاسيما العراق”، لافتاً إلى أن “أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة”.وأضاف: “ندين الهجمات على سوريا والتنظيمات الإرهابية إينما كانت”، مردفاً بالقول: “نحن كنا في العراق من ضحايا الإرهاب ومحاربيه”.وأشار وزير الخارجية إلى أن “موقف العراق واضح وأمن سوريا والعراق مرتبط”، مؤكداً على “حماية أراضي العراق وحدوده وإبعاده عن أي هجمات إرهابية من خلال القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها”.وبيّن أن “قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية أرض الوطن”، منوهاً بأن “بغداد ستبادر بعقد اجتماع لعدد من الدول في بغداد لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا”.وأكمل: “سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى الوزراء وسنفعل كل السبل الدبلوماسية للوصول إلى التهدئة بالوضع السوري”، مستدركاً بالقول: “تواصلنا مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات ومصر والأردن وسنعمل معاً للتنسيق بهذا الشأن”.

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