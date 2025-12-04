حكومة الإطار تنفي تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية بل “إنسانية مجاهدة”!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، بياناً توضيحياً بشأن قرارها رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17/11/2025، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول المرتبطة بعدد من الكيانات والأشخاص بناءً على طلب من دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.وأكدت اللجنة في بيانها،أن الموافقة العراقية انحصرت حصراً بالأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج كيانات أخرى في القائمة لم يكن جزءاً من قرارها، بل جاء نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح. وأشارت إلى أنه سيتم تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية عبر رفع تلك الأحزاب والكيانات التي لا علاقة لها بالتنظيمين الإرهابيين من السجل المنشور.وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت قائمة تضمنت إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله ضمن الكيانات المصنّفة على صلة بالإرهاب، قبل أن تتراجع اللجنة عن التصنيف وتوضح أنه نُشر بطريق الخطأ وسيُعدّل رسمياً.وفي ختام البيان، أرفقت اللجنة وثيقة رسمية تؤكد إجراءات التصحيح ورفع الكيانات غير المعنية من السجل.

