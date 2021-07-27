حكومة الإقليم تشترط دخول الإقليم مقابل تقديم بطاقة اللقاح وفحص طبي

حكومة الإقليم تشترط دخول الإقليم مقابل تقديم بطاقة اللقاح وفحص طبي
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- وضعت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، شروطا لكل الوافدين لاراضيه، منها مجموعة قرارات بعد ازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، ان ” اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورنا في حكومة كردستان اجتمعت ووضعت قرارات بعد انتهاء اجتماع “.وأضاف، ان “اللجنة الزمت القادمين الى اقليم كردستان، باجراء فحص طبي مسبق، او تقديم بطاقة اللقاح، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيطبق لمدة اسبوع واحد فقط”.وشددت على ضرورة ان “يتلقى الموظفين اللقاح وارتداء الكمامات، مع اتخاذ إجراءات مشددة بحق المقصرين من المطاعم والفنادق والمحلات، وكذلك ضرورة تلقي الاشخاص الذين يعملون في الاماكن العامة المساجد المولات الفنادق لقاح كورونا”.

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