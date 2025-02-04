حكومة الإقليم تعلن الإتفاق مع حكومة السوداني بصرف رواتب موظفيها للعام الحالي

حكومة الإقليم تعلن الإتفاق مع حكومة السوداني بصرف رواتب موظفيها للعام الحالي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب،الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي مشاكل.وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي ، “اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات وفد إقليم كردستان مع وزارة المالية الاتحادية”. وفيما يتعلق براتب شهر كانون الثاني أوضح أنه “سيتم البدء في توزيعه اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء”.

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