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مصدر أمني:حكومة مسرور رفضت نشر قوات الحدود الاتحادية على الشريط الصفري مع إيران
البنك المركزي ينفي معاقبة بعض المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية
رومانوسكي:بلادي تدعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق
غداً..السوداني في الرياض للمشاركة بالقمة العربية الصينية
حكومة الإقليم: سنواحصل حواراتنا مع بغداد لحل المشاكل
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البنك المركزي ينفي معاقبة بعض المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية
رومانوسكي:بلادي تدعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق
غداً..السوداني في الرياض للمشاركة بالقمة العربية الصينية
الموانئ:أذناب إيران والكويت يحاولون إجهاض مشروع ميناء الفاو
السوداني يطلب من صندوق النقد الدولي دعم الإصلاح الاقتصادي في العراق
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مدرب المنتخب الوطني يعلن عن استدعاء 35 لاعبا استعدادا لبطولة كأس الخليج العربي
أسماء هدافي كأس العالم لكرة القدم في قطر
مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
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