حكومة الإقليم: سنواحصل حواراتنا مع بغداد لحل المشاكل

حكومة الإقليم: سنواحصل حواراتنا مع بغداد لحل المشاكل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن وفدها المفاوض سيزور الأسبوع المقبل العاصمة بغداد مرة أخرى لإستكمال الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، إن “وجهات النظر في الزيارة الأولى التي أجراها وفد حكومة الإقليم قريبة بيننا وبين الحكومة الاتحادية وسنواصل المفاوضات لحل هذه المشاكل والقضايا العالقة بالإعتماد على الدستور”.وأضاف أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجه في إجتماع مجلس وزراء كوردستان الذي انعقد أمس بأن يجري الوفد المفاوض زيارة مرة أخرى إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل.وندد المتحدث باسم حكومة الإقليم بالتعدي على الفلاحين الكورد في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.واعتبر هذا الاعتداء استمراراً في سياسة التعريب، وقال إن امر غير مقبول وفق القانون وهذا يخالف المادة 23 من الدستور التي منع التغيير الديموغرافي في اي منطقة، وقد خاطبنا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لتلك الاعتداء التي لا تطال الكورد فحسب بل المكون التركماني في تلك المحافظة بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017.وتطرق مشروع قانون مصادر المياه الذي تم إعداده من قبل الحكومة الاتحادية وقال عادل إنه “يخالف الدستور لأنه اعطى الصلاحية الحصرية للحكومة الاتحادية واليوم سيقوم وفد من وزارة الزراعة الاتحادية بزيارة اربيل لمناقشة هذا الموضوع”.

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