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مصدر حكومي:السوداني سيترجى بريطانيا بعدم حل الحشد الشعبي
اختيار الإطاري (الحسيني) رئيسا للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات
حزب طالباني: تركيا ترفض أن يكون رئيس الإقليم أو رئيس الحكومة من حزبنا
نائب:وزير النقل فاشل وفاسد ويجب استجوابه
نائب يطالب البرلمان الآسيوي بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
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الأردن يقرر دخول السوريين المقيمين في دول العالم دون موافقات مسبقة بغية تسهيل عودتهم لبلادهم
الرئيس اللبناني الجديد ..لا سلاح فوق سلاح الدولة
المانيا تعارض مطلب ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
فرنسا..رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قريباً
الصفدي: الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته
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السفير الصيني:(50) مليار دولار سنوياً حجم التبادل التجاري بين بغداد وبكين
البنك المركزي:(279) مليار ديناراً حجم الغرامات على المصارف وشركات الصيرفة خلال 2024
حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
حكومة البارزاني “تأمر” حكومة السوداني بصرف الرواتب مقابل عدم تسليم إيرادات الإقليم
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
زعيم إطاري: حل الحشد الشعبي بأمر الإمام خامئني حصراً
مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
السوداني لخامئني: رغباتكم أوامر ولن نحل الحشد لأنه قوة النظام السياسي
العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
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