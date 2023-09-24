حكومة البارزاني:البنك المركزي العراقي أودع( 250 )مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم

حكومة البارزاني:البنك المركزي العراقي أودع( 250 )مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، الأحد، ان البنك المركزي العراقي أودع 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان.وذكر بيان للوزارة ، أن ” البنك المركزي قام بإيداع مبلغ 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق”.وأشار الى أن “المبلغ المودع جزء من عملية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم”.

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