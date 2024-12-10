حكومة السوداني:العراق لن يتدخل بالشأن السوري

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم، ان موقف الحكومة العراقية كان واضحا بعدم التدخل العسكري في سوريا، ونوه الى ان الحكومة لم تواجه ضغوطا للتدخل فيما حصل بسوريا، اشار الى ان العراق لم يزج نفسه في الأزمة السورية وترك الخيار للشعب السوري.وذكر العوادي للاعلام الرسمي، أن ” التطورات الميدانية في سوريا كانت مفاجأة “، لافتا إلى أن ” العراق لا يؤمن بالتدخلات العسكرية وأنما مستعد لكي يساهم بأي حل سياسي”.وأضاف، “لم نواجه ضغوطا للتدخل فيما حصل بسوريا”، مؤكداً أن “موقف الحكومة العراقية كان واضحاً بعدم التدخل العسكري في سوريا”.وأشار إلى ان ” هناك تخوف لدى كل الأطراف لما حصل في سوريا”، مبينا أن ” العراق لم يزج نفسه في الأزمة السورية وترك الخيار للشعب السوري”.وتابع الناطق باسم الحكومة ، أنه ” ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدحل في الشأن السوري”، منوهاً بأن ” العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر وهو داعم لخيارات الشعب السوري”.وأكد أن “العراق سيشارك في اجتماع عربي مرتقب لبحث تطورات سوريا”، لافتا الى ان “تعريض الأقليات السورية إلى الخطر سينعكس على الداخل العراقي”.ومضى بالقول: ” نأمل تعزيز السلم المجتمعي في سوريا”، مؤكدا ” لا زلنا طرفاً فاعلاً في التحالف الدولي”.وأشار إلى أن ” العراق ليس لديه مخاوف من التداعيات الأمنية بعد أحداث سوريا”، مشددا على انه ” لن نتساهل مع أي قوة تحاول التقدم باتجاه العراق”.وبين أن “رئيس الوزراء أخذ تهديدات الكيان الصهيوني للعراق على محمل الجد، حيث تعاملت الحكومة العراقية بجدية مع هذه التهديدات”، مضيفا ” نحن مطالبون بالتصرف بعقلانية وحكمة مع التطورات”.