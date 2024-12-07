حكومة السوداني:الوضع المالي والسياسي للعراق تأثر كثيراً جراء أحداث غزة ولبنان وسوريا

حكومة السوداني:الوضع المالي والسياسي للعراق تأثر كثيراً جراء أحداث غزة ولبنان وسوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم، أن العراق لم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل.وقال العوادي في بيان ، إن “العراق لم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة ولبنان وسوريا لكان وضعنا أفضل، مبينا أنه، تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة”.وأضاف، ان “العوادي: التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة، وما يحصل فيها معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق”.وبين العوادي: “العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا وان تقسيمها خط أحمر للعراق”.

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