حكومة السوداني تؤكد على استمرار تمويل رواتب موظفي الإقليم

حكومة السوداني تؤكد على استمرار تمويل رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية ، ان “تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل”.وأضاف، أن “وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة”. 

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