حكومة السوداني تعبر عن حزنها الشديد لمقتل وليها الإرهابي خامنئي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، من مخاطر اتساع رقعة الحرب لتشمل دولًا خليجية.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الخارجية استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق، في بغداد”.وأشار إلى أن “اللقاء أكد على دعم المملكة المتحدة لجمهورية العراق في مختلف المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الاستقرار والأمن”.كما بحث الجانبان، وفقاً للبيان، خطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الأمن والسلم الإقليميين”.ولفت البيان إلى أن “اللقاء تناول تداعيات اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات الإيرانية، وتأثير ذلك في المشهد الداخلي الإيراني والتوازنات الإقليمية”.وبين أن “اللقاء ناقش مخاطر اتساع رقعة الحرب لتشمل دولاً خليجية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية في أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي”.وأكد الجانبان “ضرورة وقف العمليات العسكرية، وتغليب لغة الحوار والتهدئة، بما يسهم في احتواء الأزمة ومنع تفاقمها”.

