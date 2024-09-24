حكومة السوداني تقدم تسهيلات إلى اللبنانين من حيث الإقامة لدعم صمود حزب الله اللبناني!

حكومة السوداني تقدم تسهيلات إلى اللبنانين من حيث الإقامة لدعم صمود حزب الله اللبناني!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، توجيهات جديدة بشأن المواطنين اللبنانيين والية دخولهم الى العراق بعد العدوان الصهيوني على بلدهم.وذكرت الحكومة في بيان، أنه “بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامناً وإسناداً من العراق، حكومةً وشعباً، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة  محمد شياع السوداني بتمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً الى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة”.وأضافت أنه “تقرر إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه”، مؤكدة على “استمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية”.

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