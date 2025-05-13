حكومة السوداني ما زالت تخالف العقوبات الأمريكية على إيران

حكومة السوداني ما زالت تخالف العقوبات الأمريكية على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  التقى وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية “شانا”، أن اللقاء عُقد في مقر وزارة النفط الإيرانية، حيث أكد الجانبان على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.وشدد الوزيران على أهمية توسيع الشراكة الثنائية، مستندين إلى الروابط العميقة بين إيران والعراق في الجوانب الشيعية والسياسية.كما ناقش الجانبان سبل تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز، بما يعزز أمن الطاقة في البلدين ويخدم مصالح النظامين، وفق ما نقلت شانا.

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