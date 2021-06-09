حكومة حزب الحلبوسي في الانبار تنتهك حقوق الإنسان وتجبر نازحي جرف الصخر على مغادرة المحافظة

حكومة حزب الحلبوسي في الانبار تنتهك حقوق الإنسان وتجبر نازحي جرف الصخر على مغادرة المحافظة
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الرمادي /شبكة أخبار العراق-  أفاد مصدر حكومي في الرمادي ،اليوم الأربعاء، أن إدارة الحكومة المحلية في الانبار بزعامة حزب محمد الحلبوسي قد انتهكت حقوق الإنسان العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واجبرت النازحين من أهالي جرف الصخر على مغادرة المحافظة وأصدرت قرارا بذلك،هذا وأفاد مصدر سياسي اليوم ، ان عملية طرد النازحين من الانبار لغاية سياسية باجبارهم على التصويت لمحمد الحلبوسي مقابل البقاء وخلاف ذلك الاجبار القسري على مغادرة المحافظة دون مراعاة معاناتهم والحالة المعيشية الصعبة التي يمرون بها في ظل حرارة الصيف .

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