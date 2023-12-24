حماس تدعو إلى تحقيق دولي ضد الجيش الإسرائيلي لإرتكابه إعدامات ميدانية في غزة

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السفيرة الأمريكية:إنفراج أزمة الدولار قريباً
قرض ياباني بقيمة (300) مليون دولار للعراق لتحسين إمدادات المياه في السماوة
مفوضية الانتخابات:إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية خلال الأسبوع الحالي
وزير الموارد المائية:المباحثات مستمرة مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات
المالية النيابية:تشكيل لجنة من بغداد وأربيل لتوطين رواتب موظفي الإقليم
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السفيرة الأمريكية:إنفراج أزمة الدولار قريباً
قرض ياباني بقيمة (300) مليون دولار للعراق لتحسين إمدادات المياه في السماوة
وزير الموارد المائية:المباحثات مستمرة مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات
المالية النيابية:تشكيل لجنة من بغداد وأربيل لتوطين رواتب موظفي الإقليم
السوداني يوجه باعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي بتسهيل من حكومة السوداني
منظمة بدر من خلال وزير النقل تبيع الأرض العراقية في البصرة إلى إيران
وزير الموارد المائية:الموقف التركي ما زال سلبيا تجاه ملف المياه
السوداني لإيران: اقتصاد العراق وثرواته تحت خدمتكم
الإطار الإيراني يعلن عن تشكيل إطار “مصغر” في كل محافظة لتشكيل حكوماتها
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