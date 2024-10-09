حماس وفتح تتفقان على إدارة قطاع غزة

حماس وفتح تتفقان على إدارة قطاع غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة باسم «لجنة الإسناد المجتمعي»، وتتبع إدارياً حكومة رام الله، وذلك حسبما ذكرت اليوم مصادر عربية».وأوضحت المصادر أن «لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضواً مهنياً من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم».وأضافت أن «تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية».ولفتت إلى أن اجتماع لفتح وحماس في القاهرة، اليوم، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها. وتعتبر قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة محط خلاف كبير.وقال نتنياهو إنه لا جدوى من أي نقاش حول الإدارة المستقبلية لقطاع غزة قبل القضاء على حماس.وأضاف أن «الخطابات حول اليوم التالي طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ».

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