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- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
مصدر:تجدد التظاهرات في السليمانية ضد حكومة الإقليم الفاسدة
البارزاني:سنأخذ بثأر قتلانا بضرب التنظيم الإرهابي
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
القصة التي لاتنتهي..الكويت ما زالت تبحث عن مفقوديها في العراق!
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- عربية ودولية
إسرائيل تهدد إيران بشأن ملفها النووي وأمريكا “ترخّي”
ترامب:الولايات المتحدة فقدت نفوذها العالمي تحت إدارة بايدن
البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين
لبنان..قطع الطرقات احتجاجاً على سوء المعيشة
الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
سياسي إيزيدي:العائلة البارزانية تهرب النفط العراقي بعلم الكاظمي والأحزاب الشيعية
وزارة التخطيط:ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى (6.8%)
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الثاني الماضي
سياسي كردي:ضعف الكاظمي وراء فساد حكومة الإقليم ومعاناة الشعب الكردي
وزارة النفط:نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي إلى (280)ألف برميل يومياً
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- رياضية
- تحقيقات
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN