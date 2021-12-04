حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة

حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- عقدت الأحزاب الإيرانية بما يسمى “الاطار التنسيقي الشيعي”، مساء امس الجمعة، في منزل الإيراني الأصل همام حمودي  اجتماعا جديدا لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.وقال مصدر مطلع ، ان”الاطار عقد اجتماعا جديدا في منزل رئيس المجلس الاعلى الإيراني الأصل همام حمودي”.واضاف، ان”المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفود لزيارة مختلف القوى السياسية لبيان موقفهم والدعوة لادارة مشتركة للمرحلة القادمة و التأكيد على موقف الاطار  حول نتائج الانتخابات و انتظار مرافعة المحكمة على طعونه المقدمة”.

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