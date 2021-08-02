حميد:المعسكر الخارجي لمنتخبا الوطني لم تحسم وجهته بعد

حميد:المعسكر الخارجي لمنتخبا الوطني لم تحسم وجهته بعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني بكرة القدم رحيم حميد، الاثنين، أن المعسكر الخارجي لم تحسم وجهته بشكل رسمي حتى الآن.وقال حميد لوكالة الأنباء الرسمية، إن” الجهاز الفني للمنتخب بنتظار قرار الهيأة التطبيعية بحسم مكان المعسكر الذي من المؤمل إقامته في إسبانيا”، مبيناّ أن “المعسكر سيشهد تواجد اللاعبين المغتربين الجاهزين وهناك مجموعة اسماء تم تقديمها للمدرب بالتنسيق مع رئيس لجنة المغتربين لاختيار الأنسب منهم”.وأضاف حميد أن” المدرب الهولندي ديك ادفوكات صاحب خبرة كبيرة وسبق له أن درّب العديد من المنتخبات الكبيرة، ونحن نسعى لتكريس هذه الخبرة لخدمة الكرة العراقية “.وتابع حميد أن” التأهل الى كأس العالم يعتمدة على الإعداد الجيد للمنتخب والتكتيك المناسب واختيار المباريات الودّية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين والإدارة والجهاز الفني وكذلك الإعلام لبلوغ الغاية المنشودة”. 

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