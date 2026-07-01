حنان الفتلاوي في واجهة البرلمان العربي… والآراء تنقسم من جديد

حققت النائبة العراقية حنان الفتلاوي إنجازاً برلمانياً جديداً، بعد انتخابها نائباً رابعاً لرئيس البرلمان العربي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس البرلمان عام 2012، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأعربت الفتلاوي عن شكرها لأعضاء البرلمان العربي على ثقتهم، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لتمثيل العراق وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، كما وجهت الشكر إلى رئاسة مجلس النواب العراقي وزملائها على دعمهم.

وجاء انتخاب الفتلاوي بعد مسيرة برلمانية امتدت لدورتين داخل البرلمان العربي، إلى جانب سجل تشريعي وسياسي بارز في العراق، حيث تُعد من أبرز الشخصيات النسوية في الحياة السياسية، وسبق أن تصدرت نتائج انتخابات عام 2014 كأعلى امرأة حصولاً على الأصوات، كما أسست حركة إرادة لتكون أول امرأة عراقية تقود حزباً ممثلاً في مجلس النواب.

ويُنظر إلى هذا الفوز على أنه يعكس الحضور المتنامي للعراق في المحافل البرلمانية العربية، ويؤكد اتساع دور المرأة العراقية في مواقع صنع القرار على المستوى الإقليمي.