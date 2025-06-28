حوت فاسد يشارك في الانتخابات المقبلة

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بسبب الفشل والفساد..العراق في ذيل قائمة دول الشرق الاوسط في جذب تمويلات الشركات الناشئة
نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية واجباً حشدوياً إطارياً
البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار إستيرادات العراق خلال الربع الأول من العام الحالي
ائتلاف النصر:العراق أضعف دولة في المنطقة والعالم
نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
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بسبب الفشل والفساد..العراق في ذيل قائمة دول الشرق الاوسط في جذب تمويلات الشركات الناشئة
البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار إستيرادات العراق خلال الربع الأول من العام الحالي
نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
تصفية شركات استثمارية للعراق مع الأردن
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار إستيرادات العراق خلال الربع الأول من العام الحالي
مصدر مطلع:رقم (1)بغداد الانتخابي من حصة أكبر سراق المال العام وخراب العراق
نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
مصدر سياسي: إعادة توزيع حصص السرقات في محافظة ديالى
نائب: لا ماء في العراق بسبب قطعه من قبل إيران وتركيا والسوداني ما زال ساكتا
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- اذاعة INN