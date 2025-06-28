حوت فاسد يشارك في الانتخابات المقبلة

حوت فاسد يشارك في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ البصرة، الولائي أسعد العيداني، السبت، ان تحالفه “تصميم” سيخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.وقال العيداني في حديث صحفي: “الحمد لله تصميم ستخوض الانتخابات النيابية بهمة عالية”.يشير هذا التصريح إلى عزم تصميم، التي يتزعمها العيداني، على المشاركة بقوة في الانتخابات النيابية العراقية المقبلة، وأن هناك توقعات بأن يتمكن التحالف من اكتساح نتائج الانتخابات.يعكس هذا الإعلان طموحًا كبيرًا من قبل العيداني وتحالفه لتحقيق حضور سياسي قوي في المشهد البرلماني العراقي القادم.يذكر ان العيداني  واحد من حيتان الفساد في العراق لايخضع لا للمسائلة القانونية  ولا غيرها بحكم ارتباطه بالحرس الثوري.كما ان اللجنة البرلمانية التي حققت في فساده اقرت إعفائه من المنصب والقرار لم يخضع للتصويت البرلماني لغاية الآن.

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