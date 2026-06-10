حوت نفطي جديد” على طاولة الزيدي.. الحيدري يفتح ملف الهدر والفساد

فتح النائب علاء الحيدري، ملفاً نفطياً شائكاً أمام رئيس الوزراء علي الزيدي، كاشفاً عن ما وصفه بـ”حوت نفطي جديد” متهم بالتسبب بمخالفات جسيمة وهدر كبير في المال العام داخل إحدى الشركات النفطية.

وأكد الحيدري أنه وجّه كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء يتضمن تفاصيل الملف، مشيراً إلى أن القضية عُرضت سابقاً على الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أنها بقيت من دون حسم أو إجراءات عملية.

ودعا النائب الحكومة إلى فتح تحقيق شامل في القضية وكشف ملابساتها للرأي العام، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، مؤكداً أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تتطلبان عدم التساهل مع أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في هذه المخالفات.