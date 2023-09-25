حيتان الفساد السامرائي وابو مازن يفتتحان مبنى محافظة صلاح الدين الجديد

حيتان الفساد السامرائي وابو مازن يفتتحان مبنى محافظة صلاح الدين الجديد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدّد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) دعمه الكامل لإدارة محافظة صلاح الدين من أجل تحقيق رؤيتها التي وضعتها للمرحلة القادمة. مؤكدًا ضرورة “اعمار المحافظة وحفظ السلم المجتمعي فيها”.تأكيد السامرائي جاء على هامش افتتاح مبنى محافظة صلاح الدين الجديد في مراسم حضرها أيضًا القيادي في تحالف العزم ورئيس حزب الجماهير حوت الفساد النائب أحمد عبدالله عبد.وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، فإن السامرائي شدّ على ارادة أهالي صلاح الدين في عودة مدنهم وطرح الزمر الارهابية، واصفًا ذلك بـ”الواضح في عودة البناء”.كما وأكد رئيس تحالف العزم على الموقف  الثابت من اعمار صلاح الدين وحفظ السلم المجتمعي وبناء مؤسسات الدولة فيها. معززًا ذلك بقوله: أنه “ندعم إدارة المحافظة من أجل تحقيق رؤيتها التي وضعتها للمرحلة القادمة، ونحثها على السعي من أجل خدمة أبناء المحافظة وبث روح الأمل في نفوسهم”.

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