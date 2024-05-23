خامئني العراق يتفقد دوائر وزارة الداخلية في النجف!!

خامئني العراق يتفقد دوائر وزارة الداخلية في النجف!!
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النجف/ شبكة أخبار العراق -تفقد خامئني العراق الطائفي المدعو مقتدى الصدر ،اليوم الخميس، مكاتب مديرية الجوازات في محافظة النجف للاطلاع على سير عملها، السؤال: بأي صفة يزور  ويدخل دوائر وزارة الداخلية ؟؟، الجواب، إنها الفوضى في العراق المحكومة من قبل عصابة إيرانية فاسدة .

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