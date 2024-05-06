خامئني لنيجيرفان:إقامة المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم لايخدم تعزيز التعاون بين أربيل وطهران

خامئني لنيجيرفان:إقامة المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم لايخدم تعزيز التعاون بين أربيل وطهران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل علي خامنئي، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في طهران.وفي وقت سابق من اليوم، وأكد خامئني ونيجيرفان على أن التاريخ الذي يجمع الكرد بإيران وأن موطنهم الأصلي إيران وليس العراق ، وشكر خامئني نيجيرفان على تعاون الإقليم في تقديم التسهيلات للملايين من الزوار الإيرانيين المتوجهين لزيارة العتبات الشيعية في النجف وكربلاء، وان تعزيز العلاقات بين أربيل وطهران  يساهم في منع إرهاب المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم من توجيه اسلحتها تجاه النظام.

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