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حزب طالباني: إلى متى حكومة السوداني “صامتة” تجاه انتهاك السيادة العراقية من قبل تركيا
السوداني:نتطلع الى الاستثمارات العُمانية
الرأي العام..لقاء رشيد بزوجة ( رئيسي) يؤكد على ضعف العراق أمام إيران
(97) مليون برميل نفط الصادرات العراقية الى كوريا الجنوبية خلال 2024
إيطاليا تدعو العراق إلى توقيع اتفاقيات معها خدمة لمصالحها الاقتصادية
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(97) مليون برميل نفط الصادرات العراقية الى كوريا الجنوبية خلال 2024
إيطاليا تدعو العراق إلى توقيع اتفاقيات معها خدمة لمصالحها الاقتصادية
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
مصدر مطلع:حكومة البارزاني تسعى لصرف رواتب موظفي الإقليم حسب “رغباتها”
وزارة الصحة:العراقيون ينفقون مليوني دولار يومياً لشراء التبغ
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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حمودي:نرفض عودة حكم العرب السنّة للعراق!
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
مصادر أمنية:الحشد الشعبي قرر “إبقاء القوات الأمريكية “في العراق والتوجه نحو “مقاولة الجيوب”
نائب:استثمار فندق في البصرة لمدة (150) سنة من قبل جهة سياسية متنفذة
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
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