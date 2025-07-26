خبراء وسياسيين:لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي

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نائب:خور عبد الله جزء من السيادة العراقية ولايمكن التنازل عنه
مصدر برلماني: الخزي والعار يلاحق خونة العراق بائعي قناة خور عبدالله العراقية
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
مستشار حكومي:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
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مباراة ودية اليوم للمنتخب الأولمبي العراقي مع شباب القيروان التونسي
صراعاً على خدمات اللاعب هارون احمد بين ادارتي دهوك وزاخو
الاتحاد العراقي للطائرة:ستة أندية حسمت تأهلها إلى تصفيات دوري الطائرة للسيدات
فريق الشرطة في أبطال النخبة والزوراء في دوري أبطال آسيا
العراق يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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نائب:نتائج الانتخابات المقبلة مزورة بنسبة 100%
مصدر برلماني: الخزي والعار يلاحق خونة العراق بائعي قناة خور عبدالله العراقية
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد لكنه مدعوم من السوداني
مصدر برلماني:وزارة الصحة كارثة الفساد والفشل
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