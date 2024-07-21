خبير اقتصادي:أكثر من (30) ضعفاً الفرق بين أعلى الرواتب وأدناها في العراق

خبير اقتصادي:أكثر من (30) ضعفاً الفرق بين أعلى الرواتب وأدناها في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، سلم الرواتب العراقي والفجوات بين الموظفين في العام 2024، مبيناً أن الفجوة بين أعلى راتب وادناه 30 ضعفا.وقال المرسومي في منشور على منصة “فيس بوك”، إن “فجوة الرواتب في العراق عام 2024 كما يأتي:

– عدد الموظفين على الملاك الثابت عام = 4.080 مليون موظف.

– عدد الموظفين من الدرجة الخامسة الى الدرجة العاشرة = 3.456 مليون موظف.

– نسبتهم الى الإجمالي = 85%.

– رواتب الموظفين = 63.338  ترليون دينار.

– متوسط الراتب السنوي للموظف = 15.5 مليون دينار.

– متوسط الراتب الشهري للموظف = 1.3 مليون دينار.

– الفجوة بين متوسط الرواتب وادنى الراتب تصل الى 400% أي ان متوسط الرواتب يفوق نظيره الأدنى بأربعة اضعاف على الأقل.

– الفجوة بين اعلى الرواتب وادنى الرواتب تصل الى 3000% أي اكثر من 30 ضعفا.

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