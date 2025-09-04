خبير اقتصادي:أموال النفط لم تعد كافية لدفع الرواتب

خبير اقتصادي:أموال النفط لم تعد كافية لدفع الرواتب


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، من أن أزمة تأخر الرواتب لن تقتصر على المتقاعدين فحسب، بل قد تمتد إلى موظفي الدولة أيضاً، في ظل تراجع الإيرادات النفطية.وقال المرسومي في حديث، إن “أموال النفط لم تعد كافية لتغطية الرواتب بشكل كامل، فيما باتت قدرة الدولة على الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات محدودة للغاية”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي يتجه نحو مزيد من التعقيد ما لم تُعتمد معالجات واقعية”.وأضاف المرسومي أن “المؤشرات الحالية تستدعي من المواطنين الاستعداد لمرحلة صعبة”، مضيفا: “عليكم شد الأحزمة فقد تحتاجون اليها قريبا”، داعياً إلى إدراك حجم الأزمة التي قد تفرض على الحكومة إجراءات تقشفية قاسية خلال الفترة المقبلة.

