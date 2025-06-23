خبير اقتصادي:إيران لن تغلق مضيق هرمز

خبير اقتصادي:إيران لن تغلق مضيق هرمز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (23 حزيران 2025)، أن إيران لن تُقدم على إغلاق مضيق هرمز لأنها ستكون أول المتضررين من هذا الإجراء.وقال المرسومي، في تدوينة على صفحته في فيسبوك ، إن “إيران لن تذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً، ولذلك لن تغلق مضيق هرمز إلا إذا مُنعت من تصدير نفطها”.وأضاف، أن “طهران قد تحاول إغلاق المضيق في حال تعرّضت منشآتها النفطية الإنتاجية والتصديرية، ولا سيما في جزيرة خرج، إلى التدمير”، مشيراً إلى أن “إيران عندها ستسعى إلى منع تصدير نفوط الدول الأخرى عبر مضيق هرمز”.ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمرّ من خلاله أكثر من ثلث صادرات النفط المنقولة بحراً، ما يجعل أي تهديد لإغلاقه مصدر قلق عالمي كبير على صعيد أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.

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