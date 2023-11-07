خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج

خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الثلاثاء، اسباب ارتفاع اسعار الدولار، فيما اشار الى ان ما يحصل في العراق هو تهريب منظم للدولار.وذكر المرسومي  في حديث صحفي، ان “ما يحصل في العراق ليس مضاربة بالدولار الاسود في السوق الموازي، بل ان ما يحصل على ارض الواقع هو عملية تهريب منظمة لدولار المسافرين او للدولار النقدي لسببين اساسيين”.واضاف المرسومي ان “السبب الاول يكمن في ان بعض السلع المستوردة من الخارج التي لا تدخل ضمن المنصة الالكترونية منها الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسكائر بعضها قيمتها جدا كبيرة اي لا تقل عن ربع مليار دولار سنويا هذه من جهة”.وأضاف “من جهة الثانية هناك طلب شديد على الدولار بالسوق الموازي بسبب الحاجة له من اجل تسوية المبادرات التجارية او استيرادات العراق من السلع الإيرانية التي تصل الى ١٠ مليار دولار سنويا بسبب العقوبات المفروضة عليها والتي تمنع تسوية المعاملات التجارية بالحوالات المصرفية”.واشار الى وجود “شريحة كبيرة من المسافرين الذين ينوون السفر الى دول معاقبة من قبل امريكا فهؤلاء لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي بل من السوق الموازي، ما ادى الى اتساع الفجوة ما بين السعرين الموازي والرسمي في السوق العراقي”.

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