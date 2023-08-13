خبير اقتصادي:الحكومات الولائية فضلت الغاز الإيراني المبالغ في سعره على الغاز القطري الأرخص

خبير اقتصادي:الحكومات الولائية فضلت الغاز الإيراني المبالغ في سعره على الغاز القطري الأرخص
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قارن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (13 آب 2023)، بين عرض قديم قدمته قطر الى العراق لاستيراد الغاز بسعر أقل من الغاز الإيراني.وقال المرسومي في تدوينة له ، إن “كتاب صادر من وزارة الكهرباء عام 2015 يشير الى ان العرض الذي قدمته قطر لتصدير الغاز الى العراق اقل من سعر الغاز الايراني المصدر الى العراق ب 0.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.وأضاف أن “متوسط استيراد العراق من الغاز الايراني يبلغ 30 مليون متر مكعب يوميا فأن الفرق سيكون 9000 دولار يوميا”.

 

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