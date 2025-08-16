خبير اقتصادي:العراق يعاني من عجز مالي كبير بسبب تراجع الإيرادات غير النفطية والفشل الحكومي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن تراجع الإيرادات غير النفطية في العراق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 4.951 ترليون دينار، مقارنة بـ 7.118 ترليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.167 ترليون دينار وبنسبة 43.6%.وقال المرسومي في بيان: إن “هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات الناتجة عن الضرائب على الدخول والثروات والرسوم”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المخططة في الموازنة الثلاثية بلغت 27 ترليون دينار، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات المخططة والفعلية بحلول نهاية العام، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز الفعلي في الموازنة العامة”.وأضاف الخبير الاقتصادي أن “البيانات أظهرت انخفاض مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة إلى 8% فقط، مقارنة بـ 11% في النصف الأول من عام 2024، وهي نسبة بعيدة عن الهدف الحكومي البالغ 20%”.يذكر أن هذا التراجع يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في تنويع مصادر دخله وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يتطلب إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.

