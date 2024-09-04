خبير اقتصادي:تحدٍ جديد أمام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط

خبير اقتصادي:تحدٍ جديد أمام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء، عن تحدٍ جديد امام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيراً الى أن الانخفاض سببه المخاوف من تباطؤ الطلب.وقال المرسومي في منشور على “الفيس بوك” ، إن “سعر خام برنت انخفض الى 74 دولاراً وهذا يعني أن سعر نفط البصرة المتوسط سيصبح 72 دولاراً الذي يشكل ثلثي صادرات العراق النفطية وخام البصرة الثقيل الذي يشكل ثلث الصادرات النفطية سيكون 70 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من تباطؤ محتمل في الطلب من الصين وهي مستورد رئيسي الى جانب احتمال زيادة المعروض النفطي من اوبك بلس التي تشير التقارير إلى أنها تخطط لزيادة الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في شهر اكتوبر القادم”.وأضاف أن “هذا الانخفاض في الأسعار سينعكس سلبيا على الموازنة العامة في العراق التي كانت تعول في الحصول على 16 تريليون دينار من ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولاراً لتغطية عجز الموازنة البالغ 64 ترليون دينار”.

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