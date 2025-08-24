خبير اقتصادي:تراجع كبير في احتياطيات العملة الصعبة في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي الاحد، من استمرار التراجع في الاحتياطيات الأجنبية للعراق، مشيراً إلى أن ذلك “يمثل تهديدًا حقيقيًا على الاستقرار النقدي إذا استمرت وتيرة الانخفاض الحالية”.وقال العبيدي في حديث صحفي، إن “الاحتياطيات الأجنبية للعراق بلغت في أواخر عام 2022 نحو 91 مليار دولار، لترتفع مع تحسن أسعار النفط إلى 120 مليار دولار منتصف 2023”، لكنه أكد أن “المسار سرعان ما انعكس، لتتراجع الاحتياطيات في حزيران 2025 إلى 92 مليار دولار فقط، بخسارة مليار دولار شهريًا”.وأضاف أن “بقاء الكتلة النقدية عند مستوى 100 تريليون دينار مقابل تراجع الاحتياطيات الأجنبية يوسع الفجوة بين النقد المصدر والغطاء الأجنبي”، محذرًا من أن “ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات”.وتوقع العبيدي أن “تنخفض الاحتياطيات إلى أقل من 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي إذا استمرت الظروف الحالية”، داعيًا الحكومة إلى “خفض حجم الإنفاق العام غير المنتج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد”.وختم بالقول إن “وقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية أصبح ضرورة ملحة لتجنب تداعيات خطيرة قد تمس الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط والبعيد”.

