خبير اقتصادي:تصدير النفط من الإقليم لا يعني زيادة في الكميات الإجمالية المصدّرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، أن الاتفاق المرتقب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والذي يقضي بتصدير نحو 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر خط جيهان التركي، لن يؤدي إلى زيادة في إجمالي الصادرات النفطية العراقية.وكتب المرسومي في إيضاح ، أن “العراق ملتزم بحصة إنتاجية محددة من منظمة “أوبك+”، وبالتالي فإن أي زيادة في الصادرات عبر الشمال إلى تركيا ستقابلها بالضرورة خفض في الكميات المصدّرة من الجنوب عبر الموانئ البحرية، ليبقى الحجم الكلي للصادرات ثابتا”.ومنذ توقف صادرات إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي في آذار 2023 نتيجة خلافات قانونية وفنية، يسعى العراق والإقليم للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير بشكل منتظم.في الوقت نفسه، يلتزم العراق ضمن تحالف “أوبك+” بحصة إنتاجية وصادرات محددة للحفاظ على استقرار السوق العالمية. وعلى هذا الأساس، فإن أي استئناف للتصدير عبر الشمال لا يعني زيادة في الكميات الإجمالية المصدّرة، بل سيُقابل بتخفيض مماثل من الصادرات عبر الموانئ الجنوبية.

