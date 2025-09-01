خبير اقتصادي:توقف أكثر من (400) صهريج تحمل نفطاً مهرباً من شمال العراق على الحدود الأفغانية الإيرانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي،الاثنين، عن معلومات تفيد بتوقف أكثر من 400 صهريج تحمل نفطاً مهرباً من شمال العراق على الحدود الأفغانية الإيرانية.وقال المرسومي، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن: “السلطات الأفغانية منعت دخول هذه الصهاريج بحجة فشلها في التفتيش”.وأفاد، بأن “هذه الناقلات انطلقت من معبر باشماخ الحدودي وحملت النفط الذي تم شراؤه في السليمانية، لكنها توقفت عند الحدود الأفغانية، على الرغم من خضوعها للفحوصات قبل مغادرتها”.وأشار إلى أن “سائقي الشاحنات عالقون منذ عدة أيام، ويتهمون المسؤولين الأفغان بالتأخيرات غير المبررة”.وأضاف المرسومي، أن “هذه التجارة غير المشروعة تأتي في ظل النزاعات المستمرة بين بغداد وأربيل بشأن نفط إقليم كردستان”.

