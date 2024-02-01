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الخارجية النيابية:الحشد الشعبي أعطى صورة سلبية عن العراق
المستشار المالي للسوداني:موازنة 2024 “مستقرة “من حيث النفقات
العراق والسعودية يؤكدان على عدم توسعة الحرب في المنطقة
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
مجلس النواب يقرر استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب
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- عربية ودولية
السودان..البرهان يوجه الجيش بالانتقال الى صفحة الهجوم للقضاء على ميليشيا الرد السريع
نتانياهو:لن نوقف الحرب على غزة ولن نطلق سراح الأسرى الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلن عن تجربة إطلاق صواريخ “كروز”من الغواصات
اليوم..محادثات في باريس للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
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المستشار المالي للسوداني:موازنة 2024 “مستقرة “من حيث النفقات
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
خبير اقتصادي:دعوات بيع النفط بغير الدولار غير واقعية وتعرض العراق إلى خطراً كبير
اليوم ..سعر صرف الدولار=152750 ديناراً
رشيد:أولوياتي كرئيس جمهورية ” تطبيق المادة 140،حصة الإقليم من الموازنة، استحداث محافظة حلبجة”
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- رياضية
اللاعب العراقي (أيمن حسين) يتصدر لائحة هدافيّ بطولة آسيا لكرة القدم
درجال يثمن الجهود المبذولة من قبل المنتخب والكادر التدريبي ويدعو الاستمرار في مشاركات أفضل للعراق
العراقيون يحملون الحكم الإيراني مسؤولية خسارة المنتخب أمام الأردن
اليوم..تعرّف على القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن
کاساس:سنجعل جماهير العراق فخورة بأسود الرافدين
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رشيد:أولوياتي كرئيس جمهورية ” تطبيق المادة 140،حصة الإقليم من الموازنة، استحداث محافظة حلبجة”
الخيانة والتبعية..وزير الكهرباء لم يحمل إيران مسؤولية الانقطاع الكهربائي جراء فقدان الغاز خلافا للعقد المبرم
بالوثائق..النزاهة النيابية تكشف فساد (أمين بغداد) العائد لعمار الحكيم بمليارات الدنانير
الشابندر:الأحزاب الشيعية دمرت البلاد والعباد
الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية
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- اذاعة INN