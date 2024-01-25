خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة

خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، من ارتدادات مدوية في الاقتصاد العراقي في حال فرض عقوبات أمريكية على بغداد، مشيرا الى ان البلد مرتبط بالاقتصاد الأمريكي بشكل غير قابل للمجازفة. وقال المرسومي في حوار متلفز ، ان “الاقتصاد العراقي هش وريعي ولا يعتمد سوى على النفط ولا يمكن المجازفة به مطلقا”. وأضاف ان “العراق يعتمد على نسبة 93 بالمئة على بيع النفط في اقتصاده ما يعني انه مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأمريكي كون بيع النفط يكون عبر الدولار حصرا”. وأشار الى ان “الإيرادات النفطية تدخل بشكل مباشر للبنوك الامريكية ومن ثم تصرف لصالح العراق ما يزيد من حجم لمخاوف”، مبينا ان ” فرض أي عقوبة من الخزانة الامريكية ستكون شديدة الوطأة على بغداد”.

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