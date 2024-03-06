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توقيع مذكرة تعاون بين المحكمة الاتحادية والدستورية الأردنية
المالكي لمسؤول أمريكي:بقاء العملية السياسية من بقاء القوات الأمريكية في العراق
الإطار:( وضاح التميمي) محافظا لديالى
العراق الرابع عربيا باحتياطي الذهب والثلاثون عالميا
نائب كردي سابق يدعو بغداد وأربيل إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
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العراق الرابع عربيا باحتياطي الذهب والثلاثون عالميا
نائب كردي سابق يدعو بغداد وأربيل إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
خبير اقتصادي:مافيات الحشد الاقتصادية وراء أزمة الدولار في العراق
لعيون إيران..وزير النفط:سيتوقف إستيراد الغاز من إيران بعد (5) سنوات!
اليوم ..سعر صرف الدولار= 152500ديناراً
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تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
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