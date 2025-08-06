خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!

خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاربعاء (6 آب 2025)، عن تفاصيل اتفاق جديد وملفت للنظر بين العراق وإيران، ينص على تصدير جزء من الغاز المصاحب للنفط المستخرج من آبار محافظة ميسان إلى إيران، بغرض معالجته وتحويله إلى غاز جاف، ومن ثم إعادته إلى العراق لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية.وقال المرسومي في تصريح صحفي، إن “هذا الاتفاق يُعد واحداً من أربعة اتفاقات وقعها مؤخراً وزير النفط الإيراني، ويقضي بتصدير ما مقداره 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً (100 مقمق) من غاز ميسان إلى إيران، في خطوة وصفها بـ”الغريبة نوعاً ما”، لكونها تثير تساؤلات جدية حول الكلفة والجدوى الاقتصادية للمشروع”.وأشار إلى أن “إيران تُعد ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في معدلات حرق الغاز، إذ تحرق سنوياً نحو 20 مليار متر مكعب، كما أنها تواجه عقوبات أمريكية صارمة تعرقل تطوير صناعتها في مجال الغاز الطبيعي”.وأضاف المرسومي أن “العراق لم يسبق له تنفيذ مثل هذا النوع من التبادل”، موضحاً أن “تطبيق الاتفاق يواجه عدة تحديات، أبرزها مدى واقعيته، فضلاً عن التساؤل حول ما إذا كان الأمر يتطلب مد أنبوب لتصدير الغاز الخام إلى إيران، وآخر لاستيراد الغاز الجاف منها”.وأكد أن “هذه الخطوة تفتح باباً واسعاً للنقاش بشأن مدى فائدتها الاقتصادية الحقيقية، في وقت يسعى فيه العراق إلى تقليص اعتماده على مصادر خارجية في قطاع الطاقة”.

