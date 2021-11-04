خبير اقتصادي: تخفيض سعر صرف الدولار بيد التيار الصدري

خبير اقتصادي: تخفيض سعر صرف الدولار بيد التيار الصدري
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الخميس ، أن قرار تغيير وتحديد سعر صرف العملة الأجنبية بيد محافظ البنك المركزي حصرا  المرتبط بالتيار الصدري، مشيرا الى ان البنك هو المسؤول عن السياسة النقدية.وقال العلي في تصريح صحفي، إن “إرجاع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده من اختصاص محافظ البنك المركزي حصرا ولا دخل لأي جهة حكومية أو رقابية بذلك”.وأضاف، أن البنك المركزي قادر على اتخاذ قرار تغيير سعر دون قيود أو شروط كونه مستقل وهو المسؤول عن رسم السياسات النقدية بالعراق”.وأشار العلي إلى أن “الحكومة ومجلس النواب لا يستطيعان إجبار البنك المركزي على تغيير سعر صرف العملة الأجنبية”.وكان الخبير الاقتصادي يونس الكعبي اكد في وقت سابق، ان البنك المركزي باستطاعته أن يخفض سعر الدولار تدريجيا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *