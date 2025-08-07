خبير اقتصادي: ضربة أمريكية قاصمة لقطاع الطاقة العراقي

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم ،الخميس، من تداعيات مشروع قانون أمريكي جديد قُدِّم إلى الكونغرس تحت عنوان “لا طاقة إيرانية”، والذي يهدف إلى منع العراق رسمياً من استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وذلك في إطار استراتيجية العقوبات المفروضة على طهران.وقال المرسومي في حديث صحفي، أن “دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيُدخل العراق في أزمة طاقة حادة، إذ تعتمد المنظومة الكهربائية العراقية بشكل كبير على واردات الغاز والكهرباء من إيران، ما يمثل نحو 40% من إجمالى الطاقة المتاحة في البلاد، أي ما يعادل أكثر من 8 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بالغاز الإيراني، إضافةً إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء المستوردة مباشرةً عبر خطوط الربط المشتركة”.وأشار المرسومي إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء المستوردة من إيران موزعة على النحو التالي:
-
الخط الإيراني (خانقين–سربيل) يوفّر نحو 927.392 ميغاواط.
-
الخط (خور الزبير–خرم شهر) يمد العراق بـ 263.816 ميغاواط.
-
الخط (ديالى–ميرساد) يسهم بـ 1.630.703 ميغاواط.
-
الخط (عمارة–كرخة) يضيف 311.813 ميغاواط إلى الشبكة.