خبير اقتصادي كردي: السليمانية تعتمد على البضائع الإيرانية وليست التركية

خبير اقتصادي كردي: السليمانية تعتمد على البضائع الإيرانية وليست التركية
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السليمانية/ شبكة اخبار العراق- قال الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي بهروز الجاف، اليوم الثلاثاء، أن أوراق السليمانية أقوى من تركيا والمدينة لا تتأثر بالحصار الاقتصادي التركي كونها تعتمد على الاستيراد الإيراني ولديها علاقة ممتازة مع الحكومة العراقية”.وأضاف في حديث صحفي،أن “السليمانية أصبحت متمكنة اقتصاديا في الوقت الحالي وهي متطورة كثيرا في الجانب الزراعي وحتى الصناعي لديها معامل تستطيع استثمارها”.وأشار إلى أن “قرار منع إقليم كردستان من تصدير النفط إلى تركيا وعبرها هو بصالح السليمانية كون تصدير النفط والاتفاقية الخمسينية التي وقعتها حكومة الإقليم تتسبب بكوارث اقتصادية للكرد”.ومددت تركيا في تموز الماضي حظر الطيران مع مطار السليمانية لستة اشهر اخرى، بعد أن فرضته لأول مرة في نيسان الماضي، إثر اتهامها للسليمانية بتسهيل تنقل عناصر حزب العمال الكردستاني عبر مطارها.ويقدر مسؤولون انخفاض رحلات الطيران في السليمانية بنحو 40% بعد الحظر التركي بعد أن كان المطار يشهد نحو 100 رحلة يوميًا من وإلى تركيا، فيما قُدرت الخسائر المالية الناجمة عن هذا الحظر حتى الان بنحو 30 مليون دولار بحسب محللين اقتصاديين كرد.

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