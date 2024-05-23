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نائب:السوداني خفض موازنات المحافظات ولم يخفض رواتب المسؤولين الخيالية
النزاهة:حكم غيابي بالحبس الشديد بحق القيادي في التيار الصدري رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق
خامئني العراق يتفقد دوائر وزارة الداخلية في النجف!!
طالباني:حكومة الإقليم ” لا تمانع” من إرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد
المالية النيابية:إقرار الموازنة مرتبط بإتفاق الأحزاب وتوزيع الحصص المالية
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نائب:السوداني خفض موازنات المحافظات ولم يخفض رواتب المسؤولين الخيالية
طالباني:حكومة الإقليم ” لا تمانع” من إرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد
المالية النيابية:إقرار الموازنة مرتبط بإتفاق الأحزاب وتوزيع الحصص المالية
السوداني يؤكد على دعم حكومته للقطاع الخاص
خبير اقتصادي يحذر من معالجة العجز في موازنة 2024 بالاقتراض
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الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة نظيره الإندونيسي
اليوم ..اختتام منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي سيتوجه إلى جاكارتا لملاقاة نظيره الاندونيسي
إنطلاق الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
إقامة معسكر تدريبي في تركيا للمنتخبات العراقية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني لخامئني:أنا خادم إيران ولمشروعها الثوري
رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
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- اذاعة INN