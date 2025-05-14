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نائب:ضعف السوداني وخيانته وراء تدمير العراق
خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
مصدر مطلع :مجلس ديالى تحول إلى حلبة “ملاكمة”
تحالف الفتح: القمم العربية لافائدة منها وكان على السوداني تخصيص صرفياتها لبناء (250) مدرسة
ائتلاف المالكي: ضرورة إنهاء عمل البرلمان لإنعدام دوره
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منتخب العراق النسوي لكرة القدم يشارك في تصفيات كأس آسيا
العراق يشارك في منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم..أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للتنس يعلن عن إقامة بطولة الأندية العراقية للسيدات في أربيل
المنتخب النسوي لكرة القدم يستعد لتصفيات كأس آسيا
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عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد والأخير تمسك بالرفض
مفوضية الانتخابات:عدد الأحزاب المسجلة رسميا أكثر من عدد المقاعد البرلمانية!
بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
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